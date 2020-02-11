Потребление стали в Китае падает из-за коронавируса Коронавирус, в результате которого уже погибло более 1000 человек, был впервые обнаружен в декабре в провинции Хубэй и заставил Китай ограничить общественную деятельность и прекратить транспортное сообщение между крупными промышленными центрами по мере распространения инфекции по всей стране.



Ожидается, что эпидемия нанесет серьезный ущерб второй по величине экономике мира, поскольку правительственные чиновники и другие аналитики говорят, что экономический рост Китая в первом квартале может упасть ниже 5%.



Отсутствие строительной деятельности и остановка промышленных предприятий повлияли на сезонный рост спроса на конструкционную сталь, вынудив трейдеров - которые обычно пополняют запасы после праздников - сдерживать покупки из-за неопределенных экономических перспектив.



Запасы стальной металлопродукции, хранящиеся у китайских трейдеров на 6 февраля, составили 16,33 миллиона тонн, что является максимальным уровнем с марта 2019 года, свидетельствуют данные, собранные консалтинговой компанией Mysteel.



Материально-технические ограничения во многих провинциях, ограничивающих автомобильный транспорт для контроля распространения вируса, усилили давление на сектор, затрудняя доставку сырья и отгрузку стальной продукции.



"Существует понижательное давление на цены на сталь, что означает, что прибыль комбинатов будет сжиматься", - сказал Ричард Лу, аналитик CRU по консалтингу металлов в Пекине, добавив, что некоторые заводы будут сокращать производство из-за проблем с прибыльностью и поставками.



Китайская ассоциация металлургии и металлургии заявила на прошлой неделе, что сектор выглядит «малообещающе» в этом квартале, но ожидает восстановления во втором квартале благодаря внедрению правительственных мер стимулирования.



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