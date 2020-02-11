Доля проблемных кредитов в банках сократилась до 48,4% За 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 в.п. по 2019 год). Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.



В НБУ отмечают, что качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.



Среди основных факторов улучшения качества кредитных портфелей Нацбанк указывает:

• рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г). Это улучшило качество розничного портфеля — по 2019 год доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 в.п. до 34,1%;

• значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму свыше 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мер государственные банки (кроме “Приватбанка”) сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

• масштабная работа по очистке портфелей, осуществлена иностранными банками путем продажи NPLs и списания за счет резервов. Доля проблемных кредитов в банках иностранных банковских групп (кроме российских) сократилась с 23,1% до 16%;

• укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента NPLs в иностранной валюте.



"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%. Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и впредь избавляться от неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти (вместе с "Приватбанком") всех проблемных кредитов”, — отметила исполняющая обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.



"Мы надеемся, что после завершения формирования наблюдательных советов двух государственных банках финансовые учреждения активизируют работу в этом направлении, а также будут двигаться согласно стратегий управления неработающими активами. Комплекс мер позволит нам уменьшить уровень NPL в банках до 10%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора до 2025 года", — добавила первая замглавы НБУ.



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