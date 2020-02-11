Большая часть переводов от заробитчан поступила из Польши По итогам 2019 года больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, при этом Россия по объему переводов оказалась на третьем месте. Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.



По предварительным данным объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе официальными и неформальными каналами).



Это на 7,8% больше, чем годом ранее (в 2018 году объем переводов составил 11,1 млрд долларов).



По предварительным данным наибольшие объемы переводов в Украину поступили из следующих стран: Польша (3,8 млрд долларов), Чехия (1,1 млрд долларов), Россия (1 млрд долларов), Соединенные Штаты Америки (0,98 млрд долларов) и Великобритания (0,6 млрд долларов).



73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.



Как сообщалось, Национальный банк ранее прогнозировал объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 11,5 млрд долларов по итогам 2019 года.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



