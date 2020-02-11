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Иран увеличил производство и экспорт стали

11.02.20 11:27 , Металлоснабжение с сбыт
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Ведущие иранские металлургические компании, входящие в государственный холдинг IMIDRO, за первые десять месяцев текущего года по местному календарю (21 марта 2019 г. - 20 января 2020 г.) произвели 17,08 млн. т полуфабрикатов, что на 5% больше, чем за тот же период годичной давности.

Крупнейшим производителем стали в стране является компания Mobarakeh Steel Company. Вместе со всеми своими филиалами она выплавила за десять месяцев около 7,8 млн. т металла, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 1%.

Выпуск готового проката компаниями, контролируемыми IMIDRO, составил 11,27 млн. т, что на 8% больше, чем в период с марта 2018 г. по январь 2019 г. При этом объем выпуска в десятом месяце (21 декабря 2019 г. - 20 января 2020 г.) достиг 1,14 млн. т, на 27% больше, чем год назад.

За те же десять месяцев данные компании экспортировали 5,88 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов. Показатели годичной давности при этом были превышены на 25%.

МинПром

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