Иран увеличил производство и экспорт стали Ведущие иранские металлургические компании, входящие в государственный холдинг IMIDRO, за первые десять месяцев текущего года по местному календарю (21 марта 2019 г. - 20 января 2020 г.) произвели 17,08 млн. т полуфабрикатов, что на 5% больше, чем за тот же период годичной давности.



Крупнейшим производителем стали в стране является компания Mobarakeh Steel Company. Вместе со всеми своими филиалами она выплавила за десять месяцев около 7,8 млн. т металла, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 1%.



Выпуск готового проката компаниями, контролируемыми IMIDRO, составил 11,27 млн. т, что на 8% больше, чем в период с марта 2018 г. по январь 2019 г. При этом объем выпуска в десятом месяце (21 декабря 2019 г. - 20 января 2020 г.) достиг 1,14 млн. т, на 27% больше, чем год назад.



За те же десять месяцев данные компании экспортировали 5,88 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов. Показатели годичной давности при этом были превышены на 25%.



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