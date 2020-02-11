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Mitsubishi купила 30% акций чилийского медного рудника

11.02.20 10:15 , Металлоснабжение с сбыт
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Чилийская компания Mantos Copper подписала соглашение о продаже 30% акций медного рудника Mantoverde на севере Чили японской Mitsubishi Materials за 236 млн долл. с целью привлечения средств для реализации проекта расширения мощностей этого предприятия.

Mantos планирует получить финансирование для проекта стоимостью 731 млн долл. до конца октября текущего года. Предполагается, что за счет этого производительность рудника удастся довести до 29 тыс. т медных катодов и 76 тыс. т меди в концентрате в год.

Компания Mantos Copper приобрела Mantoverde и другой медный рудник Mantos Blancos у корпорации Anglo American в 2015 г. за $300 млн. В 2019 г. на обоих предприятиях было в совокупности получено 83,5 тыс. т меди в концентрате.

Проект на Mantoverde направлен на расширение сырьевой базы предприятия, что позволит продлить срок его функционирования и загрузить имеющееся производство рафинированной меди по гидрометаллургической технологии (SX-EW).

Японская компания, со своей стороны, отмечает, что инвестиция в чилийский медный рудник, включающая соглашение об обязательной продаже Mitsubishi не менее 30% произведенного концентрата, обеспечит качественным сырьем ее плавильные заводы в Японии.

МинПром

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