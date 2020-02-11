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Руда в Китае дешевеет на фоне больших портовых запасов

11.02.20 09:59
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Фьючерсы на железную руду в Китае упали в понедельник 10 февраля, поскольку рост вспышки коронавируса уменьшил перспективы спроса на сталеплавильное сырье, а также накопил запасы в портах страны на фоне закрытия предприятий.

Самый продаваемый контракт на железную руду Далянской товарной биржи, истекающий в мае, завершил сессию на 0,7% до 581,50 юаня (83,30 долл.) за тонну. На прошлой неделе он упал на 11%, что стало крупнейшим недельным убытком за шесть месяцев.

На сингапурской бирже контракт на железную руду в марте снизился на 1,2% до 79,65 долл. за тонну во второй половине дня.

Спотовые цены на железную руду также снизились на прошлой неделе, согласно стандарту Fe62% по поставкам в Китай, потерявшим 14,3% до 83 долл. за тонну, согласно SteelHome.

Рабочие начали возвращаться в офисы и фабрики по всему Китаю в понедельник, поскольку правительство сняло некоторые ограничения на работу и поездки.

На фоне слабого спроса и того, что многие порты в Китае по-прежнему закрыты после продолжительных новогодних праздников, запасы железных руд выросли до 131,1 млн. тонн на прошлой неделе, самого высокого уровня с начала ноября 2019 года, показали данные SteelHome.

Аналитики ING отмечают, что операции в австралийских портах Дампьер и Порт-Хедленд, крупнейшем в мире железорудном порте, "возвращались в норму" после того, как тропический циклон Дамьен в субботу обрушился на западное побережье страны.

МинПром

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