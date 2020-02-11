Китай сократил потребление газа Темпы роста потребления и импорта газа в Китае снизились к концу 2019 года, в то время как увеличение его добычи оставалось в целом стабильным.



Это объясняется, в частности, торговой войной между Китаем и США, а также ростом потребления угля из соображений энергетической безопасности.



Видимое потребление газа в Китае в 2019 году достигло 306,7 млрд кубических метров, свидетельствуют данные Национальной комиссии по реформам и развитию КНР (National Development and Reform Commission, NDRC). При этом рост показателя замедлился до 9,4% в годовом выражении.



Потребление составило 77 млрд куб. метров в первом квартале 2019 года и 222,64 млрд куб. метров - в январе-сентябре. Наибольший рост был зафиксирован в январе - 18,1%, за ним следует июнь - 16,1%. Октябрь был отмечен наиболее слабым ростом - 0,4%.



Увеличение добычи газа в Китае был максимальным во втором квартале прошлого года. В третьем квартале оно резко снизилось и немного выросло в четвертом квартале. Добыча росла наиболее быстрыми темпами в июне - 13,1% - прежде чем замедлиться до минимальных 6,1% в июле. В декабре добыча достигла рекордных 16 млрд куб. метров. В течение пяти месяцев в прошлом году рост добычи превышал рост видимого потребления.



Месячный импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа находился в прошлом году в пределах 6,5-10 млн тонн. При этом рост замедлялся с каждым кварталом, поскольку китайские газовые компании отдавали предпочтение местным производителям, чтобы удовлетворить растущий спрос. В первом квартале рост импорта составил 21%, во втором - 13,8%. В третьем и четвертом кварталах он замедлился до 10,4% и 7,4%, соответственно.



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