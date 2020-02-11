В РФ могут повысить налог на добычу угля Правительство России ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Минфин в январе разработал предложения по росту НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам, рассказали несколько источников издания в правительстве. Это делается в рамках поручений президента Владимира Путина.



Наиболее серьезно инициатива может затронуть угольную отрасль.



По данным издания, министерство предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, учитывающее конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей. При этом слагаемое не будет использоваться в случае падения экспортных цен ниже определенного уровня.



Мера позволит увеличить доходы бюджета на 40 млрд руб. в год и приведет к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 процентных пункта, в среднем до 21%, в условиях 2018 года. Этот уровень, по мнению Минфина, является приемлемым. При разработке инициативы авторы обратили внимание, что доля НДПИ в выручке угольной отрасли незначительна и составляет около 1%, а за 2015–2018 годы выручка отрасли увеличилась на 202%, до 1,7 трлн руб. В то же время в 2019 году цены на уголь резко упали. Никаких законопроектов на этот счет Минфин не разрабатывает, сообщил представитель министерства.



МинПром



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