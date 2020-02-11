Kia вслед за Hyundai остановила автопроизводство из-за дефицита китайских комплектующих Корейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и Kia Motors были вынуждены 7-10 февраля остановить все свои предприятия в Южной Корее, выпускающие автомобили и автокомпоненты, из-за прекращения поставок комплектующих из Китая.



Китайские предприятия, выпускающие данную продукцию, остановились 24 января перед Новым годом по китайскому календарю и пока не возобновили работу. Как сообщают западные источники, многие заводы, которые должны были открыться 10 февраля, не смогли восстановить функционирование из-за нехватки рабочей силы, пребывающей на карантине, и дефицита защитных масок.



По данным S&P Global Platts, остальные автопроизводители в Южной Корее также остановили свои предприятия либо рассматривают возможность временного прекращения производства из-за отсутствия китайских комплектующих. Об аналогичной проблеме сообщила и итальянская компания Fiat-Chrysler (FCA), предупредившая, что может остановить один из своих автозаводов в Европе.



Город Ухань, где находится эпицентр эпидемии, является одним из крупнейших промышленных центров Китая. Автокомпоненты являются одной из его основных специализаций. Поэтому первыми от перебоев с поставками из Китая пострадали именно автомобильные корпорации. О возникновении производственных проблем уже сообщали, в частности, компании Toyota, Peugeot-Citroen, Apple, Disney, Nintendo и Virgin Atlantic.



Согласно информации агентства Bloomberg, крупнейшие китайские компании налаживают производство защитных масок для своих сотрудников. В их число, например, входят Foxconn, BYD, Sinopec. Однако, по оценкам источников агентства, они смогут выйти на нужные объемы выпуска не ранее конца февраля — начала марта.



Китайское издание "Shanghai Metals Mareket" (SMM) сообщает, что ряд крупных производителей нержавеющей стали в провинциях Гуандун и Цзянсу сообщили о продлении «каникул» до 16 февраля, а власти некоторых городов настаивают на продолжении простоя до 1 марта. Кроме того, в ряде районов прекращают работу мини-заводы, использующие в качестве сырья металлолом, поставки которого сейчас затруднены.



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