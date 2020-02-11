США откорректировали трубные пошлины для двух стран

Министерство торговли США после проведения повторного рассмотрения откорректировало антидемпинговые пошлины на некоторые виды трубной продукции из Южной Кореи и ОАЭ.
В частности, ставка пошлины на корейские нефтегазопроводные промысловые трубы была существенно снижена. Для компании Nexteel тариф был уменьшен до 4,81% по сравнению с прежними 38,87%, а для SeAH Steel Corp — от 27,38 до 3,4%. Для прочих производителей данной продукции новая ставка составляет 3,99%.
Ранее корейские трубники высказывали свое недовольство действиями американского Министерства торговли, которое в ходе антидемпингового расследования применяет так называемую оговорку об «особой рыночной ситуации», позволяющую произвольно трактовать данные о стоимости стальной продукции на внутреннем рынке. Однако теперь представители Министерства отмечают, что данная оговорка может способствовать не только повышению, но и снижению тарифа.
В другом расследовании американское Министерство торговли предварительно повысило пошлины на круглые углеродистые сварные трубы производства ОАЭ. Для компании Universal Tube & Plastic Industries ставка возросла от 1,65% до 9,11%, а для Conares и других поставщиков — от 1,74% до соответственно 2,49 и 5,8%.