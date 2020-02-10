Пять частных банков присоединятся к программе выдачи дешевых кредитов Пять банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%") как потенциальные уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Также в ведомстве прокомментировали заявление главы правления Райффайзен Банк Аваль Александра Писарука, о том, что Райффайзен хотел бы присоединиться к программе, но «не получил проект договора с правительством».



По мнению Минфина заявление Писарука не совсем корректно, т.к решение об участии банков принимает фонд, а не Кабмин.



"Условия участия одинаковые для всех банков, информация об этих условиях изложена в порядке предоставления финансовой государственной поддержки, который был утвержден постановлением Кабмина", — пояснил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.



По словам Гашева, работа по подписанию договора на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с представителями Райффайзен Банк Аваль в частности ведется с 29 января 2020 года.



"Мы предоставили все необходимые объяснения о процедуре присоединения и ознакомили с условиями кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". От Райффайзен Банк Аваль нам не поступало дополнительных вопросов или комментариев о потребности в дополнительных разъяснениях по программе или условий участия в ней. По результатам проведенной Фондом и банком работы 5-го февраля Фонд направил Райффайзен Банка Аваль проект типового договора, перечень необходимых документов и подробную информацию о программе. Комментариев или возражений к этим документам со стороны банка в Фонд не поступало", — сказал Гашев.



Также по словам Гашева, Фонд будет рад приветствовать Райффайзен Банк Аваль и другие финучреждения среди уполномоченных банков программы.



Напомним, четыре государственных банка — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".



Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.



По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.



МинПром



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