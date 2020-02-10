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Пять частных банков присоединятся к программе выдачи дешевых кредитов

10.02.20 17:55
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Пять банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%") как потенциальные уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также в ведомстве прокомментировали заявление главы правления Райффайзен Банк Аваль Александра Писарука, о том, что Райффайзен хотел бы присоединиться к программе, но «не получил проект договора с правительством».

По мнению Минфина заявление Писарука не совсем корректно, т.к решение об участии банков принимает фонд, а не Кабмин.

"Условия участия одинаковые для всех банков, информация об этих условиях изложена в порядке предоставления финансовой государственной поддержки, который был утвержден постановлением Кабмина", — пояснил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

По словам Гашева, работа по подписанию договора на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с представителями Райффайзен Банк Аваль в частности ведется с 29 января 2020 года.

"Мы предоставили все необходимые объяснения о процедуре присоединения и ознакомили с условиями кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". От Райффайзен Банк Аваль нам не поступало дополнительных вопросов или комментариев о потребности в дополнительных разъяснениях по программе или условий участия в ней. По результатам проведенной Фондом и банком работы 5-го февраля Фонд направил Райффайзен Банка Аваль проект типового договора, перечень необходимых документов и подробную информацию о программе. Комментариев или возражений к этим документам со стороны банка в Фонд не поступало", — сказал Гашев.

Также по словам Гашева, Фонд будет рад приветствовать Райффайзен Банк Аваль и другие финучреждения среди уполномоченных банков программы.

Напомним, четыре государственных банка — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

МинПром

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