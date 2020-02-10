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Интерпайп снизил продажи труб, но нарастил реализацию ж/д колес

10.02.20 17:12
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Украинская промышленная компания Интерпайп в 2019 году сократила продажи трубной и железнодорожной продукции в тоннах на 7%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общий объем реализации составил 798 тыс. тонн. Доля экспорта в структуре реализации составила 76%, тогда как доля рынка Украины уменьшилась с 28% до 24%.

Продажи трубной продукции снизились на 11% в сравнении с 2018 годом и составили 595 тыс. т на фоне падения спроса на глобальном рынке во второй половине 2019 года.

Поставки труб на украинский рынок сократились на 18% по сравнению с 2018-м и достигли 147 тыс. т. В частности, в прошлом году объемы продаж в адрес "Укргазвыдобування" упали на 67% к 2018 году в связи с пересмотром госкомпанией программ бурения новых скважин. В то же время поставки частным газодобытчикам частично компенсировали снижение потребления в госсекторе.

Европейским клиентам Интерпайп поставил 146 тыс. т бесшовных и сварных труб (-16% к 2018 году). Снижение продаж связано, главным образом, с введением Еврокомиссией импортных квот, в которых не были учтены мощности нового СП Vallourec Niko Tube.

Суммарно в Северной и Южной Америке Интерпайп в 2019 году реализовал 140 тыс. т линейных и нарезных труб (+13% к 2018 году). При этом во втором полугодии компания начала резко снижать объемы продаж на рынок США в связи с возобновлением антидемпинговой пошлины в размере 7,5% (дополнительно к 25%-ной пошлине на весь стальной импорт). Суммарный размер пошлин – 32,5% – стал заградительным для компании.

На Ближнем Востоке Интерпайп нарастил реализацию на 27%, до 102 тыс. т, за счет продаж в сегменте OCTG – труб для добычи нефти и газа. Это стало возможным благодаря освоению широкой линейки премиальных продуктов.

Продажи в СНГ в прошлом году обвалились на 46%, до 61 тыс. т, на фоне введения Российской Федерацией полного эмбарго на импорт труб из Украины и падения спроса в других странах постсоветского пространства.

Продажи железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2019 году увеличились на 8% в сравнении с 2018 годом и составили 203 тыс. т.

Объем реализации железнодорожной продукции на европейский рынок в 2019 году достиг очередного максимума, составив 52 тыс. т (+27% к 2018 году). Интерпайп занял лидирующие позиции на рынке грузовых колес и намерен выходить на рынок пассажирских колес ЕС. В 2019 году компания нарастила поставки колесных пар с 10,5 до 14,7 тыс. шт.

Продажи на рынки стран СНГ в 2019 году продемонстрировали существенный рост – на 26%, до 93 тыс. т. В то же время в Украине наблюдался спад: падение реализации составило 25%, до 45 тыс. т, в связи с приостановкой "Укрзализныцей" строительства грузовых вагонов и, соответственно, закупок ж/д колес.

Объем производства круглой стальной заготовки в 2019 году составил 854,5 тыс. т, что на 4,2% ниже, чем в 2018 году. Ключевым фактором обеспечения производства сырьем стало продление действия экспортной пошлины. Почти весь произведенный объем стали был реализован на собственные заводы Интерпайп. Сторонним потребителям отгружено 23,7 тыс. т стали (22,8%).

"Прошедший год был непростым для компании, но принес хорошие результаты и заложил фундамент для развития. В 2019 году украинские металлурги в полной мере ощутили на себе последствия торговых войн в мире. Развитые страны защищают свои рынки и производителей любыми доступными способами, при этом закрывая доступ для импортеров. В таких условиях стратегия Интерпайп заключается в освоении сложных и нишевых продуктов. Для этого мы постоянно инвестируем в самое современное оборудование", - прокомментировал директор по финансам и экономике Интерпайпа Денис Морозов.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Украины, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В Интерпайп работают 12 тыс. сотрудников.

МинПром

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