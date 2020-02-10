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В январе потребительские цены выросли на 0,2%

10.02.20 16:32
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Потребительские цены в Украине в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Продукты питания в Украине за январь 2020 года подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали овощи - на 6,6%, молоко - на 0,4% и хлеб - на 0,3%. В то же время яйца подешевели на 1,5%, сахар - на 1,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 5,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,7% (в том числе газ подорожал на 10,7%), а горячая вода и отопление подешевели на 2,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение - без изменений 0,0%, транспорт подешевел на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 4,0%), цены на связь выросли на 0,8%, отдых и культура без изменений 0,0%, образование подорожало на 1,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,7%.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года, поскольку в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет.

МинПром

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