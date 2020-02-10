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На зарплаты шахтерам перечислили еще 163 млн гривен

10.02.20 15:08
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Сегодня, 10 февраля, на погашение задолженности по выплате заработной платы шахтерам было перечислено еще 163 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.  

Эти средства пойдут на выплату задолженности по зарплате за декабрь 2019 года. 

Средства направлены на внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года в соответствии с проведенной инвентаризацией, в том числе, по предприятиям ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Ш/у Южнодонбасское №1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидоуголь" , ГП "Торецкуголь", ГП "Первомайскуголь", ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь".


МинПром

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