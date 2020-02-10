Поставки угля из Казахстана в Украину удвоились

Казахстан в 2019 году экспортировал 28,1 млн тонн угля, что на 3,8% меньше, чем в 2018 году. При этом поставки угля в Украину выросли в 2,1 раза. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Интерфакс-Украина.

“Уменьшение экспорта связано со снижением спроса на уголь на внешних рынках”, — пояснил представитель казахского министерства.

Так, согласно оперативным данным ведомства, в 2019 году снизился экспорт угля в Россию на 4,1% — до 21,01 млн тонн, а также дальнее зарубежье — на 23%, до 4,15 млн тонн.

При этом экспорт угля в Киргизию вырос на 2,5% — до 933,2 тыс. тонн, Узбекистан — в 2,7 раза, до 923 тыс. тонн, Украину — в 2,1 раза, до 775,5 тыс. тонн, в Беларусь — на 21,1%, до 353 тыс. тонн.

По данным статкомитета Минэкономики Казахстана, в 2019 году в стране было добыто 115,44 млн тонн угля.

Как сообщалось, в конце октября Министерство торговли и интеграции республики Казахстан сообщило, что Россия разрешила поставлять казахский уголь в Украину через территорию РФ в объеме 140 тыс. тонн в месяц.

Однако по мнению министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова, предложенный размер не покрывает запрос казахстанских экспортеров угля в полном объеме.

Ранее Минторговли Казахтана оценило потери угольной промышленности страны в связи с ограничениями РФ на поставку угля на украинский рынок через российскую территорию в более $11 млн в месяц.

В связи с возникшими обстоятельствами АО “АрселорМиттал Темиртау” и Национальная палата предпринимателей Казахстана обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая признала наличие признаков препятствия. В Минторговли уточнили, что данный вопрос все еще находится на рассмотрении ЕЭК.

Напомним, в середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивающее экспорт угля. При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их выдает Минэкономразвития РФ). В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.



МинПром

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