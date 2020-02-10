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Автогаз на заправках подешевел до 12 грн/литр

10.02.20 14:48
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Средняя по Украине цена автогаза на АЗС за выходные снизилась на 11 коп./л, до 12,02 грн/л. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Минимальная средняя цена зафиксирована в Житомирской обл. — 11,42 грн/л, максимальная — в Одесской 12,43 грн/л.

С 7 по 10 февраля консолидированная розничная сеть "Привата" опустила цены в среднем на 25 коп./л — до 11,20–11,25 грн/л. В Житомире ряд станций под брендом ANP уменьшили цены до 9,90 грн/л.

Стоимость автогаза на стелах столичной сети KLO за выходные снизилась в среднем на 70 коп./л, до 11,99 грн/л. В пределах 10–20 коп./л газ подешевел на станциях "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс", "Род-Ник".

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 4% или на 50 коп./л.

Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", опустилась на 3450 грн/т или 18%, до 15 620 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

МинПром

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