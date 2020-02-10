|
Укрэнерго анонсирует ограничение мощности по импорту электроэнергии
10.02.20 14:15
печать
НЭК “Укрэнерго” разработала прогнозные балансы мощности энергосистемы Украины на 10-16 февраля, согласно которым предельные значения импорта электроэнергии из Беларуси, России и Молдовы будет составлять ночью до 200 МВт, днем — от 400 до 800 МВт. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению компании, в связи с этим “Укрэнерго” рекомендовало учитывать данную информацию при оформлении соответствующих внешнеэкономических договоренностей.
В компании также уточнили, что заявленные значения ограничений являются прогнозными и могут изменяться в зависимости от операционной ситуации, которая будет создаваться в энергосистеме по факту.
Как сообщалось, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 7 февраля заявил, что ожидает от оператора системы передачи электрической энергии НЭК “Укрэнерго” в ближайшее время обновленного прогнозного баланса объединенной энергосистемы Украины, который, среди прочего, будет содержать сведенные к минимуму — только в рамках операционной безопасности — объемы импорта электрической энергии из России и Беларуси.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
07.02.20
06.02.20