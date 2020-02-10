Укрэнерго анонсирует ограничение мощности по импорту электроэнергии

НЭК “Укрэнерго” разработала прогнозные балансы мощности энергосистемы Украины на 10-16 февраля, согласно которым предельные значения импорта электроэнергии из Беларуси, России и Молдовы будет составлять ночью до 200 МВт, днем — от 400 до 800 МВт. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению компании, в связи с этим “Укрэнерго” рекомендовало учитывать данную информацию при оформлении соответствующих внешнеэкономических договоренностей.

В компании также уточнили, что заявленные значения ограничений являются прогнозными и могут изменяться в зависимости от операционной ситуации, которая будет создаваться в энергосистеме по факту.

Как сообщалось, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 7 февраля заявил, что ожидает от оператора системы передачи электрической энергии НЭК “Укрэнерго” в ближайшее время обновленного прогнозного баланса объединенной энергосистемы Украины, который, среди прочего, будет содержать сведенные к минимуму — только в рамках операционной безопасности — объемы импорта электрической энергии из России и Беларуси.



“Мы максимально сейчас загружаем наших собственных производителей”, — объяснил Оржель.



МинПром

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