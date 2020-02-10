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НБУ предлагал снизить учетную ставку до 10%

10.02.20 14:12 , Бизнес Цензор
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Шесть членов Комитета по монетарной политике Нацбанка Украины посчитали целесообразным снижение учетной ставки до 11,5% на заседании 29 января 2020 года. При этом, двое членов Комитета высказались за снижение учетной ставки до 11%, еще двое выступили за снижение учетной ставки до 10%. 

В Комитет входит 10 членов: Яков Смолий - Председатель Национального банка Украины, Екатерина Рожкова - Первый заместитель Председателя, Роман Борисенко - заместитель Председателя, Дмитрий Сологуб - заместитель Председателя, Сергей Холод - заместитель Председателя, Олег Чурий - заместитель Председателя, Виталий Ваврищук - директор Департамента финансовой стабильности, Владимир Лепушинський - директор Департамента монетарной политики и экономического анализа, Юрий Половнев - директор Департамента статистики и отчетности, Сергей Пономаренко - директор Департамента открытых рынков. 

30 января 2020 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 13,5% до 11% с 31 января.

МинПром

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