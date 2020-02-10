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Коболев хочет приватизировать Нафтогаз

10.02.20 12:06
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Глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. 

“После анбандлинга ничего не мешает “Нафтогаз” приватизировать, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в “Нафтогазе”. Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: “Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания”. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК”, — заявил А.Коболев. 

По мнению главы “Нафтогаза”, действующий контракт госкомпании с “Газпромом” можно будет попробовать перевести непосредственно на нового оператора. 

Как заявляет Коболев, приватизация “Нафтогаза” улучшит корпоративное управление и принесет еще больше прибыли государству. 

“Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании — есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. “Нафтогаз” можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии”, — резюмирует Коболев. 

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с вопросом премии в 1% топ-менеджмента “Нафтогаза” от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК “Нафтогаз”. 

Топ-менеджмент “Нафтогаза” получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский “Газпром”. 

Наблюдательный совет “Нафтогаза” проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом. 

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов — 1% от суммы выигрыша в споре с “Газпромом”. В 2018 году было выплачено 20 млн долларов. 

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. 

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий. 

Правительство ведет переговоры с наблюдательными советами, чтобы решить вопрос премий за уже подписанными контрактам.

МинПром

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