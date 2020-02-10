Китай сократит потребление меди из-за коронавируса Карантинные меры, введенные в Китае из-за вспышки коронавируса, оказывают все более существенное воздействие на объемы потребления металлопродукции в Китае вследствие простоя заводов, выпускающих комплектующие, потребительские товары, электрооборудование и другую продукцию.



В частности, как отмечает британская консалтинговая компания Wood Mackenzie, особенно сильно может сократиться спрос на медь, так как на долю Китая приходится около половины мирового потребления этого металла.



По оценкам другой британской компании Capital Economics, из-за коронавируса потребление меди в Китае может уменьшиться на 500 тыс. т. Ранее компания прогнозировала, что баланс на мировом рынке меди будет сведен с дефицитом в 100 тыс. т.



Как сообщает Reuters, китайская компания Guangxi Nanguo Copper стала первым производителем меди в Китае, объявившим форс-мажор вследствие приостановки производства. Как сообщает компания, ее завод производительностью 300 тыс. т в год простаивает из-за проблем с транспортировкой медного концентрата и нехватки рабочей силы.



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