Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома

10.02.20 11:22
печать
размер текста:

НАК “Нафтогаз Украины” готовится подать новые иски против российского “Газпрома” в Антимонопольный комитет Европейского Союза, а также готовятся к новым судам в Стокгольмском арбитраже, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. 

По его словам, основанием для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что “Газпром” продолжает блокировать возможность для европейских компаний покупать российский газ на украино-российской границе. Кроме того, “Газпром” блокирует экспорт газа из России для компаний, которые не связаны с “Газпромом”, а также поставки газа из стран Средней Азии через территорию России.

“Сейчас мы изучаем возможности “Нафтогаза” для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) на злоупотребления “Газпромом” своим доминирующим положением”, — сообщил Ю.Витренко. 

Он отметил, что “Нафтогаз” также готовится к новым судебным спорам с “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже по долгам компании “РосУкрЭнерго”, которая в свое время была посредником в отношениях между “Газпромом” и “Нафтогазом”. 

“Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с “Газпромом”, — добавил Ю.Витренко.


МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:07
Хозсуд Киева разблокировал приватизацию Центрэнерго
12:06
Коболев хочет приватизировать Нафтогаз
11:58
Китай сократит потребление меди из-за коронавируса
10:59
В Индии остановился рост стальной выплавки
10:21
Доля Нафтогаза в импорте голубого топлива упала до 50%
09:57
Гончарук планирует сократить госаппарат на 10%
09:27
Коболев прогнозирует летнее падение цен на газ
09:19
Nippon Steel остановит еще одну доменную печь
08:08
Украинской экономике не хватает рабочих рук
07.02.20
17:57
В 2019 году Украина сократила добычу газа
17:07
ГОКи Group DF увеличили добычу ильменитовой руды на 13,7%
16:30
Закон о рынке земли примут в середине апреля
15:32
В январе экспорт металлолома снизился на 8,8%
14:59
Кабмин недоволен провалом программы 20/20 по добыче газа
14:07
Baowu и Vale закрыли сделку по продаже руды в юанях
13:30
За год в Украине закрылись более 500 банковских отделений
12:57
Нацбанк прогнозирует на текущий год пятипроцентную инфляцию
12:09
В Индонезии запускают новый завод по выпуску нержавейки
11:58
Platts прогнозирует спад стального потребления в КНР из-за коронавируса
11:32
Ferrexpo увеличивает отгрузку окатышей через порт Южный
06.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!