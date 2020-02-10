Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома

НАК “Нафтогаз Украины” готовится подать новые иски против российского “Газпрома” в Антимонопольный комитет Европейского Союза, а также готовятся к новым судам в Стокгольмском арбитраже, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, основанием для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что “Газпром” продолжает блокировать возможность для европейских компаний покупать российский газ на украино-российской границе. Кроме того, “Газпром” блокирует экспорт газа из России для компаний, которые не связаны с “Газпромом”, а также поставки газа из стран Средней Азии через территорию России.

“Сейчас мы изучаем возможности “Нафтогаза” для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) на злоупотребления “Газпромом” своим доминирующим положением”, — сообщил Ю.Витренко.

Он отметил, что “Нафтогаз” также готовится к новым судебным спорам с “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже по долгам компании “РосУкрЭнерго”, которая в свое время была посредником в отношениях между “Газпромом” и “Нафтогазом”.

“Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с “Газпромом”, — добавил Ю.Витренко.





МинПром

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