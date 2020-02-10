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В Индии остановился рост стальной выплавки

10.02.20 10:59 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Joint Plant Committee (JPC), подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в январе 2020 г. национальные металлургические компании произвели 9,328 млн. т стали. Это всего на 0,3% меньше, чем в тот же месяц прошлого года.

Всего за десять месяцев 2019/2020 финансового года (апрель-январь) в стране было произведено 91,521 млн. т стали, что практически идентично показателю аналогичного периода годичной давности.

Видимое потребление стальной продукции в Индии, по оценкам JPC, составило 8,788 млн. т в январе и 83,837 млн. т с апреля 2019 г. по январь 2020 г. Это соответственно на 4,5% и 3,7% больше, чем годом ранее.

Индийский экспорт стальной продукции в январе снизился на 10% по сравнению с декабрем до 693 тыс. т в связи с улучшением обстановки на внутреннем рынке. Тем не менее, это на 46,2% больше, чем в январе 2019 г. Всего за десять месяцев индийские компании отправили за рубеж 7,213 млн. т стали, превысив уровень аналогичного периода годичной давности на 40%.

В то же время, за десять месяцев индийские компании импортировали 5,991 млн. т стальной продукции, на 8% меньше, чем год назад. В январе объем поставок составил 477 тыс. т, что на 33% меньше, чем в том же месяце 2019 г. Внешние закупки сократились вследствие низких цен на внутреннем рынке проката и вследствие опасений участников рынка (пока не оправдавшихся) по поводу возможного введения защитных пошлин.

МинПром

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