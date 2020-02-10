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Доля Нафтогаза в импорте голубого топлива упала до 50%

10.02.20 10:21 , Интерфакс-Украина
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Доля НАК "Нафтогаз Украины" в общем объеме импорта природного газа в страну в 2019 году снизилась до 50,3% по сравнению с 66% в 2018-м, свидетельствуют данные компании.

В целом Украина в 2019 году импортировала 14,3 млрд куб. м газа (НАК – 7,2 млрд куб. м, другие – 7,1 млрд куб. м) по сравнению с 10,6 млрд куб. м (НАК – 7 млрд куб. м, другие – 3,6 млрд куб. м) в 2018-м.

По данным НАК, в 2019 году газ в Украину импортировали 76 компаний (в 2018 году — 65 компаний). При этом "Нафтогаз" закупал природный газ в 2019 году у 10 европейских поставщиков (в 2018 году – у 18-ти).

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 14 млрд 247,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии за прошлый год поступило 9 млрд 150,6 млн куб. м газа (+41,7% к 2018-му), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн куб. м (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн куб. м (+2,1 раза).

Украина уже более четырех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

МинПром

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