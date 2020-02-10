Коболев прогнозирует летнее падение цен на газ

Цена на газ в Украине существенно снизится летом. Такой прогноз сделал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в интервью РБК-Украина в понедельник, 10 февраля.
"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - заявил Коболев.
По словам Коболева, сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с Нафтогазом в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.
Напомним, что в Украине упало потребление газа из-за теплой зимы. За год в Украине использовали менее 30 миллиардов кубометров газа. Сокращение объясняют более теплой погодой.
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