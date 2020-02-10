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Nippon Steel остановит еще одну доменную печь

10.02.20 09:19 , Металлоснабжение с сбыт
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Крупнейшая металлургическая компания Японии Nippon Steel сообщила, что продолжит сокращать свои мощности по выплавке чугуна и стали, чтобы снизить затраты и повысить конкурентоспособность в условиях сужения внутреннего спроса и растущей конкуренции на внешних рынках.

Ранее компания планировала вывести из эксплуатации одну из печей на заводе Yawata Works на острове Кюсю к марту 2021 г. и полностью закрыть завод Kure Works с двумя доменными печами к сентябрю 2023 г.

Теперь к ним добавится одна из двух доменных печей на комбинате Wakayama, который ранее принадлежал компании Sumitomo Metal Industries, с которой Nippon Steel объединилась в 2013 г. Данная печь мощностью около 2,6 млн. т чугуна в год была введена в строй в 2009 г. Остановить ее планируется в 2022 г.

В целом на четыре закрывающиеся доменные печи приходится около 15% производственных мощностей Nippon Steel или более 7,6 млн. т в год. В настоящее время у компании на 8 комбинатах действуют 15 доменных печей.

По итогам 2019/2020 финансового года (апрель/март) компания прогнозирует чистый убыток на сумму около 440 млрд. иен (4 млрд долл.). Это станет наихудшим финансовым результатом в ее истории. Предыдущий финансовый год Nippon Steel завершила с чистой прибылью в 40 млрд. иен.

МинПром

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