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В 2019 году Украина сократила добычу газа

07.02.20 17:57
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В 2019-м году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В 2019-м году в Украине было добыто 20,7 млрд куб. м газа (в 2018-м году - 21,0 млрд куб. м).

Предприятие группы Нафтогаз АО "Укргаздобыча" (УГВ) добыло 14,9 млрд куб. м газа (70,9% от общего объема добычи в Украине) - общий объем добычи сократился на 600 млн куб. м (3,9%) по сравнению с 2018 годом.

АО "ГАО "Черноморнефтегаз" в 2019 году добыло 8,9 млн кубометров газа, что на 1,4 млн кубометров меньше, чем в 2018 году (10,3 млн куб. м). Общество разрабатывает одно месторождение - Стрелковое, газ с которого обеспечивает потребности города Геническ в Херсонской области.

ПАО "Укрнафта" в 2019 году увеличило объемы добычи на 7% по сравнению с 2018 годом – до 1,16 млрд кубометров.

Частные производители в 2019 году также нарастили объемы добычи – с 4,4 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров, или на 4,5%.

МинПром

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