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Закон о рынке земли примут в середине апреля

07.02.20 16:30 , Интерфакс-Украина
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Украинский парламент будет голосовать за принятие во втором чтении и в целом законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения в середине апреля. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля", — сказал Арахамия в кулуарах Рады в пятницу.

Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также заявил, что фракцию не устраивает темп прохождения правок Радой. "Мы вчера посчитали приблизительно и вышло от трех до пяти пленарных недель. Мы последовательно заявляем, что нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", — сказал Корниенко.

Верховная Рада с 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля рассмотрела 216 поправок к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.

МинПром

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