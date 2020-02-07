ГОКи Group DF увеличили добычу ильменитовой руды на 13,7% В 2019 году два горнодобывающих комбината Валки-Ильменит и Междуреченский ГОК, входящие в титановый бизнес Group DF, увеличили добычу ильменитовой руды на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, до 3,2 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



Также в 2019 году на 7,2% вырос объем выпуска ильменитового концентрата (TiO2) (со 140 тыс. тонн в 2018 г до 150 тыс. тонн. в 2019 году);



"Производственные планы выполнены, акционер продолжает инвестировать в наши предприятия. Мы продолжаем уверенно расти. Рост, которого мы достигли в 2019 году, в том числе, связан с введением в эксплуатацию новой современной доводочной фабрика на Междуреченском ГОКе. Ранее обогащение руды мы делали у внешнего подрядчика, а сейчас – на своей фабрике. Это позволило нашим комбинатам снизить производственные риски и дало возможность бизнесу стать более устойчивым", – прокомментировал директор Междуреченского ГОКа Дмитрий Голик.



Как сообщается, в прошлом году почти 57% продукции было отгружено государственному предприятию "Сумыхимпром", 43% - экспортировано европейским клиентам.



В сообщении подчеркивается, что увеличение объемов производства двумя горно-обогатительными комбинатами дало прямой социальный эффект в виде роста налоговых отчислений в бюджеты различных уровней на 60%, до 100,1 млн грн. При этом средняя заработная плата на комбинатах выросла на 7% и составила 12,9 тыс. грн.



Компания сообщает, что в прошлом году в доводочную фабрику на Междуреченском ГОКе было инвестировано 7 млн. долл. Фабрика введена в эксплуатацию и способна перерабатывать 250 тыс. тонн чернового концентрата в год.



Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а Валки-Ильменит – 65 тыс. тонн.



Согласно сообщению, в разработку строящегося Мотроновского ГОКа уже вложено более 130 млн долл. Планируемые проектные мощности предприятие оцениваются в 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата.



Инвестиции в проект Стремигородского ГОКа уже превысили 100 млн грн. На текущий момент проводятся проектно-изыскательные работы. После реализации первого этапа проекта, проектная мощность комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового концентрата и 150-200 тыс. тонн /год апатитового концентрата.



МинПром





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