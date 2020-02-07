В январе экспорт металлолома снизился на 8,8% Украинские предприятия в январе текущего года сократили экспорт лома черных металлов на 8,8% по сравнению аналогичным периодом прошлого года - до 2,865 тыс. тонн.



Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, в денежном выражении экспорт металлолома снизился на 15,1% - до 795 тыс. долл.



В декабре экспортировано 1,270 тыс. тонн лома.



При этом в январе 2019 года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 89,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 392 тонн (в декабре – 2,221 тыс. тонн). В денежном выражении этот показатель снизился на 81,5% - до 446 млн долл.



Ввоз металлолома в январе текущего года осуществлялся в основном из Турции (88,57% поставок в денежном выражении), РФ (6,28%) и Беларуси (5,16%); экспорт - в Турцию (73,93%), Германию (16,37%) и Нидерланды (9,7%).



В 2019 году Украина снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом - до 42,182 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в 9 раз - до 11,781 млн долл. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом - до 49,934 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 6,4% - до 34,254 млн долл.



МинПром



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