Кабмин недоволен провалом программы 20/20 по добыче газа

Кабинет министров недоволен работой НАК "Нафтогаз Украины" в сфере реализации программы 20/20 по добыче украинского газа, заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"Откровенно скажу: правительство также немного разочаровано результатом программы 20/20, разочаровано предложением НАК "Нафтогаз Украины" по изменению стратегии добычи. Более того, есть решение наблюдательного совета, что теперь оцениваем мы не объемами увеличения, а экономическими показателями", – заявил Оржель.
По его словам, в Украине следует увеличивать добычу собственного газа."К сожалению, эти показатели не выполнены. Непосредственно позиция и Минекоенерго, и на правительстве рассматривается этот вопрос, в отношении эффективности работы компании в рамках реализации программы 20/20", – сказал Оржель.