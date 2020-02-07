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Кабмин недоволен провалом программы 20/20 по добыче газа

07.02.20 14:59
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Кабинет министров недоволен работой НАК "Нафтогаз Украины" в сфере реализации программы 20/20 по добыче украинского газа, заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Откровенно скажу: правительство также немного разочаровано результатом программы 20/20, разочаровано предложением НАК "Нафтогаз Украины" по изменению стратегии добычи. Более того, есть решение наблюдательного совета, что теперь оцениваем мы не объемами увеличения, а экономическими показателями", – заявил Оржель.

По его словам, в Украине следует увеличивать добычу собственного газа."К сожалению, эти показатели не выполнены. Непосредственно позиция и Минекоенерго, и на правительстве рассматривается этот вопрос, в отношении эффективности работы компании в рамках реализации программы 20/20", – сказал Оржель.

МинПром

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