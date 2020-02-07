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Baowu и Vale закрыли сделку по продаже руды в юанях

07.02.20 14:07
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Как сообщает агентство Reuters, китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (China Baowu Steel Group) завершила свою первую сделку по железной руде, заключенную в китайской валюте с бразильской Vale SA.

Китай, крупнейший в мире потребитель железной руды, пытается усилить свое влияние на ценообразование на руду, чтобы помочь своим металлургическим комбинатам выдерживать колебания рынка.

Покупка стоимостью около 330 миллионов юаней (47,33 млн долл.), совершенная в прошлом месяце, является частью долгосрочного контракта с ведущим бразильским производителем железной руды, говорится в заявлении Baowu в четверг.

Компания не раскрыла сорт железной руды или сколько тоннажа она купила.

Baosteel с 2019 года содействует урегулированию торговли железной рудой с иностранными поставщиками, выраженной в юанях, и заключила импортные сделки со странами, включая Южную Африку и Украину, на общую сумму около 240 миллионов юаней, говорится в сообщении.

В прошлом месяце второй по величине производитель стали в Китае HBIS Group также объявил, что он заключил сделки по железной руде на сумму 200 миллионов юаней с Vale в юанях.

МинПром

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