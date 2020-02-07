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Нацбанк прогнозирует на текущий год пятипроцентную инфляцию

07.02.20 12:57
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Потребительская инфляция большую часть 2020 года будет находиться ниже целевого диапазона 5% плюс-минус 1 п. п. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2020 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Потребительская инфляция большую часть 2020 года будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Она вернется в его пределы в конце года и в дальнейшем будет оставаться близкой к цели 5%", — говорится в сообщении.

В регуляторе отмечают, что экономический рост будет постепенно ускоряться — до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Эффекты от укрепления курса гривни в 2019 году проявятся и в начале 2020 года. Вместе с низкими ценами на энергоносители это будет удерживать инфляцию ниже целевого диапазона в течение большей части 2020 года. В дальнейшем она несколько ускорится и будет находиться возле среднесрочной цели в 5%. Экономический рост в 2020 году ускорится до 3,5% в 2020 году и около 4% в последующие годы вследствие смягчения монетарной политики, благодаря структурным реформам и улучшению инвестиционного климата.

Напомним, что уровень инфляции в Украине по итогам 2019 года сократился до 4,1%.

МинПром

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