Platts прогнозирует спад стального потребления в КНР из-за коронавируса По оценкам S&P Global Platts, вспышка коронавируса в Китае может привести к падению объемов потребления стальной продукции в феврале текущего года на 31-43 млн. т, что соответствует примерно 45-60% от показателей февраля 2018 г.



Как считают аналитики Platts, основной причиной этого спада будет строительный сектор, на долю которого приходится около 55% спроса на прокат в стране. В большинстве провинций Китая стройки остановлены до 10 февраля, но двухнедельный карантин для рабочих, среди которых значительную часть составляют иногородние, продлит простои, как минимум, до 24 февраля.



По данным китайского Министерства промышленности и информационных технологий, производство защитных масок в Китае составляет около 20 млн. в день, тогда как в строительной отрасли задействовано более 50 млн. человек. При этом маски надо менять, как минимум, один раз в день.



В некоторых китайских городах возобновление строительных работ отложено до 2 марта, а в наиболее проблемных районах стройки, по мнению аналитиков Platts, могут замереть до апреля.



Так или иначе, карантинные мероприятия сохранятся на достаточно длительный срок. В 2002-2003 гг. борьба со вспышкой атипичной пневмонии в Китае продолжалась порядка семи месяцев.



Падение объемов потребления должно заставить китайских металлургов резко сократить выпуск. По данным Platts, на 6 февраля было известно только об остановке доменных печей совокупной мощностью 2,2 млн. т в год и электропечей на 1,5 млн. т в год. Уже сейчас, как отмечает Platts, на китайском рынке наблюдается быстрое накопление избыточных складских запасов стальной продукции.



Согласно данным китайского издания "Shanghai Metals Market" (SMM), совокупные мощности по выплавке стали в провинциях Хубэй и Хунань составляют около 70 млн. т в год, что соответствует 5,8% от общенационального показателя. Запасов сырья у них, по большей части, хватит до конца февраля, а пополнить их пока нельзя из-за приостановки работы транспорта в этих регионах.



МинПром



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