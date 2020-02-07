Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ferrexpo увеличивает отгрузку окатышей через порт Южный

07.02.20 11:32
печать
размер текста:

В четвертом квартале 2019 года компания Ferrexpo отгрузила два крупнотоннажных судна класса "кейпсайз" через Морской торговый порт (МТП) "Южный", в первом квартале 2020 года – пять аналогичных судов. Объем каждого судна составил 175 тыс. тонн железорудных окатышей.Об этом сообщает пресс-служба компании.

За четвертый квартал 2018 года через выше указанный порт отгрузки не производились, в первом квартале 2019 года удалось загрузить только одно судно класса "панамакс" объемом 94 тыс. тонн.

"Наша компания продолжает следовать стратегии развития Группы по повышению конкурентоспособности и улучшению доставки железорудной продукции Ferrexpo. Мы рады, что благодаря рыночно-ориентированной и конкурентной политике нового руководства порта можем вернуться к сотрудничеству с МТП "Южный" и наращивать объемы перевозок через этот порт", - отметил заместитель председателя правления по коммерческим вопросам Полтавского ГОКа Дмитрий Спатарь.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:58
Platts прогнозирует спад стального потребления в КНР из-за коронавируса
11:17
Укрепление гривны усилило кризис в украинской металлургии
10:24
В январе цены на электроэнергию выросли на 15%
09:29
Бизнес надеется на рост но сомневается в правильности реформ
08:59
Лондон снимет пошлины не некоторые виды метпродукции
08:03
В январе Китай резко сократил производство никеля
06.02.20
17:54
Украина и Беларусь либерализируют автоперевозки
17:18
В партии Зеленского считают неизбежным повышение пенсионного возраста
16:52
Рада разблокировала подписание закона которым повышается рента на добычу руды
16:02
ТМК разместила евробонды на 500 млн долл
15:01
Китай ряд снял доппошлины на 75 млрд американского импорта
14:02
В 2019 году НКМЗ увеличил продажи на 20%
13:57
En+ Group выкупит свои акции у ВТБ
13:19
Глава Voestalpine заявил о начале стабилизации на стальном рынке
12:34
Южная Корея увеличила экспорт стали
11:58
ArcelorMittal сообщила об убытках, но видит признаки восстановления
11:16
В Украине стало дороже жить
10:53
Международные резервы НБУ вернулись на уровень 2012 года
10:07
SAIL ввела в строй новый стан горячей прокатки
09:59
В 2019 годк ДТЭК Энерго почти вдвое сократила чистую прибыль
05.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!