Ferrexpo увеличивает отгрузку окатышей через порт Южный В четвертом квартале 2019 года компания Ferrexpo отгрузила два крупнотоннажных судна класса "кейпсайз" через Морской торговый порт (МТП) "Южный", в первом квартале 2020 года – пять аналогичных судов. Объем каждого судна составил 175 тыс. тонн железорудных окатышей.Об этом сообщает пресс-служба компании.



За четвертый квартал 2018 года через выше указанный порт отгрузки не производились, в первом квартале 2019 года удалось загрузить только одно судно класса "панамакс" объемом 94 тыс. тонн.



"Наша компания продолжает следовать стратегии развития Группы по повышению конкурентоспособности и улучшению доставки железорудной продукции Ferrexpo. Мы рады, что благодаря рыночно-ориентированной и конкурентной политике нового руководства порта можем вернуться к сотрудничеству с МТП "Южный" и наращивать объемы перевозок через этот порт", - отметил заместитель председателя правления по коммерческим вопросам Полтавского ГОКа Дмитрий Спатарь.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.



Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



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