Укрепление гривны усилило кризис в украинской металлургии Слабые результаты промышленности в четвертом квартале 2019 года - следствие одновременного воздействия неблагоприятной внешней ценовой конъюнктуры, укрепления гривни и теплой погоды, считают в Национальном банке Украины



Аналитики Нацбанка отметили, что рост падения промышленного производства в конце прошлого года рядом со статистическим эффектом быстрых темпов уборки урожаев в предыдущем квартале были основными причинами замедления роста ВВП в четвертом квартале. В свою очередь, ухудшение ситуации в промышленности в значительной степени связано с неблагоприятной внешней конъюнктурой: мировые цены на сталь достигли дна в сентябре-октябре, а цены на руду возобновили снижение с августа 2019 года. Усиление торговых войн в мире в январе - сентябре обусловило уменьшение внешнего спроса. В результате указанного падение промышленного производства наблюдалось не только в Украине, но и в странах ЕС.



В результате ряд крупных украинских предприятий, в частности металлургических, использовали это время для проведения ремонтов. Сокращение спроса на продукцию смежных видов деятельности, энергоресурсы, руду, продукцию машиностроения углубило негативное влияние на промышленное производство в целом. Дополнительным фактором падения стала относительно теплая погода. В свою очередь, падение объемов производства машиностроения усиливалось торговыми ограничениями со стороны России, введенными в конце 2018 года, а производства продукции пищевой промышленности - меньшим урожаем отдельных овощей и фруктов. Спад в промышленности контрастировал с высокими темпами роста строительства, торговли и секторов услуг (в том числе финансовой и страховой деятельности).



"Потери экспортеров от ревальвации гривни были значительно ниже по сравнению с потерями от ухудшения внешней конъюнктуры", - отметили в Нацбанке.



Как констатируют его аналитики, в украинской промышленности доминирует ГМК. Учитывая сырьевую ориентированность этих видов деятельности и то, что сырьевые цены являются более волатильными по сравнению с ценами на товары с высокой добавленной стоимостью, показатели деятельности этого сектора также демонстрируют значительную волатильность.



"Слабые результаты металлургической промышленности имели основной вклад в снижение промышленного производства в 2019 году. В свою очередь, на состояние металлургии определяющее влияние имело ухудшения внешней конъюнктуры. Цены на различные виды стали снизились в среднем за 2019 на 15-20%, в частности, экспортные цены на украинские металлы снизились в среднем на $60-70 за тонну по сравнению с предыдущим годом. Учитывая поквартальную динамику как цен, так и объемов отгрузок черных металлов на экспорт, снижение экспорта украинских металлургов за счет падения мировых цен 2019 году составляло более $1 млрд", - сказано в сообщении.



Укрепление гривни только усилило этот эффект. Так, при предположении о сдерживании обменного курса на уровне 27 грн/долл с апреля 2019 года, потери экспортной выручки в гривневом эквиваленте составили 9.3 млрд грн.



Однако в производстве металлургической продукции используются сырье и комплектующие (промежуточное потребление), значительная часть которых импортируется, а также продукция других видов деятельности, для производства которой также был использован импорт. Поэтому от удешевления импорта (с учетом вторичных эффектов), было сэкономлено 4,2 млрд грн. "Соответственно, чистые потери от укрепления курса были в несколько раз меньше по сравнению с потерями от снижения цен", - отмечает Нацбанк.



МинПром

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