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Лондон снимет пошлины не некоторые виды метпродукции

07.02.20 08:59
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Великобритания после консультаций с бизнесом и другими заинтересованными сторонами пересмотрела ряд торговых ограничений. Об этом пишет газета "Коммерсант".

После истечения переходного периода по итогам "Брексита", во время которого ЕС и Великобритании предстоит согласовать условия взаимной торговли, Соединенное Королевство хочет отказаться от ряда действующих на уровне союза торговых ограничений, в том числе против РФ. Такое решение было опубликовано на сайте правительства 6 февраля.

Так, полностью по собственной инициативе страна планирует снять ограничения с российской алюминиевой фольги (34%), бесшовных труб (5,3–33%), фитингов для трубной продукции (23,8%), КАС (27,8–42,5%). Также Великобритания планирует отменить, если они не будут отменены ранее Евросоюзом, пошлины на ферросилиций (22,7% для всех производителей, кроме Братского завода ферросплавов с 17,8%).

При отмене защитных мер в ЕС Великобритания планирует сохранить пошлины на твердые удобрения с содержанием нитрата аммония 80% (€41,4–47,1 на тонну) и сварные стальные и чугунные трубы (10,1–20,5%). Безотносительно решений ЕС — на холодно- (18,7–36,1%) и горячекатаный прокат (5,3–33%) и электротехнический анизотропный прокат (21,6%).

В документе говорится, что все меры анализировались на соответствие с выводами по итогам проведенных в 2017–2018 годах консультаций о заинтересованности Великобритании в сохранении торговых ограничений ЕС, к которым привлекался бизнес и другие заинтересованные стороны.

МинПром

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