Рада разблокировала подписание закона которым повышается рента на добычу руды Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, которым, в частности, предполагается повышение рентной платы за добычу железной руды.



За проголосовали лишь 84 депутата, против — 32, воздержался — 181. При этом не принимали участия в голосовании 55 депутатов.



Как известно, проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде 17 января. Авторами документа является группа депутатов от фракции "Европейская солидарность".



По мнению авторов постановления, рассмотрение Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины происходил с нарушением процедуры. В частности, проект закона и сопроводительные документы к нему были обнародованы на сайте Верховной Рады за день до голосования, а именно вечером 15 января 2020 года, народным депутатам проект был предоставлен 16 января. "В сравнительную таблицу ко второму чтению было внесено 2 196 поправок, текст сравнительной таблицы охватывает 1 095 страниц (более 269 000 слов), что требует достаточного времени для рассмотрения и обработки предоставленных предложений и решений", — сказано в пояснительной записке.



Напомним, Верховная Рада 16 января приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, который увеличивает рентную плату за добычу железной руды.



МинПром





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