ТМК разместила евробонды на 500 млн долл

Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила семилетние еврооблигации на $500 млн под 4,3% на Ирландской фондовой бирже. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, ее объем на пике составил более $1,7 млрд, отметили в банке.
Инвесторы из России приобрели 33% выпуска, континентальной Европы - 39%, Великобритании - 21%, Азии и Ближнего Востока - 6%, добавили в Газпромбанке. «Это 7-й выход эмитента на рынок еврооблигаций в его истории и успех очевидный. Успешность кредитной истории, последняя сделка по продаже Ipsco (американское подразделение компании - прим. ТАСС) и усилия в корпоративном управлении как часть общего плана работы в направлении устойчивого развития. Последнее однозначно становится требованием инвесторов, и рынком воспринято то, что сделано и делается компанией», - привели в пресс-службе комментарий первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.
Road show евробондов компании стартовало 31 января и завершилось 4 февраля, оно прошло в России, Великобритании, Германии и Швейцарии.
Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".