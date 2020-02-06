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ТМК разместила евробонды на 500 млн долл

06.02.20 16:02
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Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила семилетние еврооблигации на $500 млн под 4,3% на Ирландской фондовой бирже. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, ее объем на пике составил более $1,7 млрд, отметили в банке.

Инвесторы из России приобрели 33% выпуска, континентальной Европы - 39%, Великобритании - 21%, Азии и Ближнего Востока - 6%, добавили в Газпромбанке. «Это 7-й выход эмитента на рынок еврооблигаций в его истории и успех очевидный. Успешность кредитной истории, последняя сделка по продаже Ipsco (американское подразделение компании - прим. ТАСС) и усилия в корпоративном управлении как часть общего плана работы в направлении устойчивого развития. Последнее однозначно становится требованием инвесторов, и рынком воспринято то, что сделано и делается компанией», - привели в пресс-службе комментарий первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

Road show евробондов компании стартовало 31 января и завершилось 4 февраля, оно прошло в России, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".

МинПром

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