Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай ряд снял доппошлины на 75 млрд американского импорта

06.02.20 15:01
печать
размер текста:

В Китае приняли решение о снижении пошлин на товары из США общей стоимостью 75 млрд долл. Оно коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост тарифов в США на китайские товары. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает "Синьхуа".

Так, с 14 февраля дополнительные 10-процентыне пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.

Решение принято ради содействия "здоровому и стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", цитирует "Синьхуа" пресс-релиз комитета. Чиновники надеются на соблюдение обеими сторонами достигнутых договоренностей.

Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер вице-премьер Госсовета подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между странами. Оно предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на 200 млрд долл. в течение двух лет, а Вашингтон за это не будет вводить дополнительные ограничения на импорт из Китая.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:02
В 2019 году НКМЗ увеличил продажи на 20%
13:57
En+ Group выкупит свои акции у ВТБ
13:19
Глава Voestalpine заявил о начале стабилизации на стальном рынке
12:34
Южная Корея увеличила экспорт стали
11:58
ArcelorMittal сообщила об убытках, но видит признаки восстановления
11:16
В Украине стало дороже жить
10:53
Международные резервы НБУ вернулись на уровень 2012 года
10:07
SAIL ввела в строй новый стан горячей прокатки
09:59
В 2019 годк ДТЭК Энерго почти вдвое сократила чистую прибыль
09:33
В феврале Китай сократит производство меди
08:57
Законопроект о детенизации рынка металлолома одобрен ко второму чтению
08:04
Правительство планирует привлечь 50 млрд долл инвестиций
05.02.20
17:53
Нигерия намерена развивать горнодобывающий сектор
17:27
Введение пошлин на импорт дизтоплива приведет к резкому росту цен
16:36
Евросоюз ужесточил процедуру расширения
15:36
Коллегия ЕЭК продлила антидемпинговые пошлины на украинские прокатные валки
15:28
Польша объявила о прекращении импорта угля из России
15:15
Стоимость железнодорожных билетов надо повысить, но не сейчас — Криклий
14:55
В Украине запрещены к приватизации 219 стратегических объектов
14:42
Кабмин погасил часть долга по зарплате шахтерам
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!