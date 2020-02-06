Китай ряд снял доппошлины на 75 млрд американского импорта В Китае приняли решение о снижении пошлин на товары из США общей стоимостью 75 млрд долл. Оно коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост тарифов в США на китайские товары. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает "Синьхуа".



Так, с 14 февраля дополнительные 10-процентыне пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.



Решение принято ради содействия "здоровому и стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", цитирует "Синьхуа" пресс-релиз комитета. Чиновники надеются на соблюдение обеими сторонами достигнутых договоренностей.



Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер вице-премьер Госсовета подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между странами. Оно предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на 200 млрд долл. в течение двух лет, а Вашингтон за это не будет вводить дополнительные ограничения на импорт из Китая.



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