En+ Group выкупит свои акции у ВТБ En+ Group выкупает 21,37% своих акций за 1,58 млрд долл. ($11,57 за штуку) у ВТБ, сообщила компания в четверг. Сделка должна быть закрыта до 12 февраля, пишет газета "Коммерсант".



En+ привлечет для сделки кредит в Сбербанке на 110,6 млрд руб. на срок до 27 декабря 2026 года. Погашения начнутся в 2023 году.



Доля Олега Дерипаски не изменится и останется ниже контроля, так как выкупленные акции будут находиться на балансе "дочки" компании без каких-либо активов и обязательств.



В будущем казначейский пакет может быть использован для "стратегической активности" En+. В сообщении сказано, что в долгосрочной перспективе компания может выбрать путь вторичного размещения на рынке.



Председатель совета директоров En+ Грегори Баркер, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что в результате сделки упрощается акционерная структура. "Приобретенные акции в будущем обеспечат гибкость для реализации нашей стратегии по созданию глобального интегрированного производителя алюминия с низким углеродным следом и возможность в долгосрочной перспективе расширить базу институциональных акционеров и ликвидность. Наш баланс будет оставаться в хорошей форме",— считает он.



ВТБ получил основную часть пакета в 14,33% в рамках плана Баркера о выводе En+ из-под контроля Олега Дерипаски, который попал под санкции США. Имеют право голосовать по этим акциям американские трасты, одобренные OFAC. Напомним, доля Олега Дерипаски сократилась до 44,95% после передачи доли ВТБ фонду "Вольное дело" и обмена с Glencore.



МинПром



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