Глава Voestalpine заявил о начале стабилизации на стальном рынке Помимо снижения спроса в ключевом автомобильном сегменте, глобально растущие цены на железную руду в сочетании с низкими ценами на сталь оказывают дополнительное давление на маржу прибыли в металлургическом секторе, сообщили в пресс-службе крупнейшей металлургической компании Австрии Voestalpine.



Тем не менее, в компании отметили, что ситуация на рынке начинает как минимум стабилизироваться.



"Мы видим первые признаки того, что спрос может стабилизироваться в некоторых сегментах бизнеса", - сказал Герберт Айбенштайнер, председатель правления Voestalpine AG в комментариях к результатам финансовой отчетности компании в апреле – ноябре 2019 года.



Выручка Voestalpine за первые три квартала 2019/20 финансового года составила 9,6 миллиарда евро, что на 3,8% ниже, чем в предыдущем году (9,9 млрд евро). Показатель EBITDA снизился в годовом исчислении на 24,2% с 1,1 миллиарда до 837 миллионов евро.



Прибыль до налогообложения снизилась с 431 миллиона евро до убытка в 185 миллионов евро, чистый убыток компании достиг 160 миллионов евро.



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