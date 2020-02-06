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Глава Voestalpine заявил о начале стабилизации на стальном рынке

06.02.20 13:19 , Steelland
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Помимо снижения спроса в ключевом автомобильном сегменте, глобально растущие цены на железную руду в сочетании с низкими ценами на сталь оказывают дополнительное давление на маржу прибыли в металлургическом секторе, сообщили в пресс-службе крупнейшей металлургической компании Австрии Voestalpine.

Тем не менее, в компании отметили, что ситуация на рынке начинает как минимум стабилизироваться.

"Мы видим первые признаки того, что спрос может стабилизироваться в некоторых сегментах бизнеса", - сказал Герберт Айбенштайнер, председатель правления Voestalpine AG в комментариях к результатам финансовой отчетности компании в апреле – ноябре 2019 года.

Выручка Voestalpine за первые три квартала 2019/20 финансового года составила 9,6 миллиарда евро, что на 3,8% ниже, чем в предыдущем году (9,9 млрд евро). Показатель EBITDA снизился в годовом исчислении на 24,2% с 1,1 миллиарда до 837 миллионов евро.

Прибыль до налогообложения снизилась с 431 миллиона евро до убытка в 185 миллионов евро, чистый убыток компании достиг 160 миллионов евро.

МинПром

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