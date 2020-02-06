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Южная Корея увеличила экспорт стали

06.02.20 12:34 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным индийской компании Steel Mint, в 2019 г. южнокорейские металлургические компании экспортировали 27,0 млн. т стальной продукции, превысив результат предыдущего года на 1,2%.

В частности, корейский экспорт листового проката составил 24,22 млн. т, что на 3,0% больше, чем годом ранее, поставки сортового проката уменьшились на 1,4% до 2,48 млн. т, а полуфабрикатов было поставлено за рубеж 333,1 тыс. т, что более чем вдвое уступает показателю 2018 г.

Кроме того, корейские металлурги продали иностранным клиентам 1,42 млн. т листового нержавеющего проката. Это на 3,3% меньше, чем в 2018 г.

На протяжении большей части 2019 г. корейский экспорт стальной продукции уступал показателям годичной давности. Однако расширение поставок в ноябре и декабре, в частности, в Китай и Индию позволило корейским металлургам в конечном итоге превысить уровень 2018 г. Так, в декабре они экспортировали более 2,62 млн. т стали, что почти на 29% превзошло показатель заключительного месяца 2018 г.

МинПром

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