Южная Корея увеличила экспорт стали По данным индийской компании Steel Mint, в 2019 г. южнокорейские металлургические компании экспортировали 27,0 млн. т стальной продукции, превысив результат предыдущего года на 1,2%.



В частности, корейский экспорт листового проката составил 24,22 млн. т, что на 3,0% больше, чем годом ранее, поставки сортового проката уменьшились на 1,4% до 2,48 млн. т, а полуфабрикатов было поставлено за рубеж 333,1 тыс. т, что более чем вдвое уступает показателю 2018 г.



Кроме того, корейские металлурги продали иностранным клиентам 1,42 млн. т листового нержавеющего проката. Это на 3,3% меньше, чем в 2018 г.



На протяжении большей части 2019 г. корейский экспорт стальной продукции уступал показателям годичной давности. Однако расширение поставок в ноябре и декабре, в частности, в Китай и Индию позволило корейским металлургам в конечном итоге превысить уровень 2018 г. Так, в декабре они экспортировали более 2,62 млн. т стали, что почти на 29% превзошло показатель заключительного месяца 2018 г.



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