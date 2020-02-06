В Украине стало дороже жить По итогам 2019 года Украина поднялась в рейтинге самых дорогих для жизни стран мира. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ceoworld Magazine.



Согласно исследованию, Украина поднялась на пять строчек – до 107 места из 132 стран.



Из соседей Украины самое высокое место (65-е) досталось Словакии; Венгрия расположилась на 77-м, Польша – на 81-м, Россия – на 82-м. Румыния оказалась на 99-м месте, Беларусь на 101-м, Молдова – 105-я. Самой дорогой страной постсоветского пространства стала Эстония (50-е место).



Самыми дорогими для проживания странами мира стали Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея. Самыми дешевыми: Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.



При составлении рейтинга учитывались пять показателей: покупательская способность населения, стоимость покупки жилья, стоимость аренды жилья, цены на продукты, средний чек в ресторане.



МинПром



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