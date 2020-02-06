Международные резервы НБУ вернулись на уровень 2012 года В январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте). Об этом говорится в сообщении НБУ.



По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долларов (в эквиваленте).



В январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.



Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке.



В частности в конце января правительство разместило облигации внешнего государственного займа на 1 250,0 млн евро. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 656,1 млн долларов (в эквиваленте), из которых 602,2 млн долларов - на выполнение обязательств по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте.



Такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.



МинПром

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