SAIL ввела в строй новый стан горячей прокатки

Индийская государственная металлургическая компания SAIL сообщила о вводе в эксплуатацию нового стана горячей прокатки на меткомбинате Rourkela в штате Одиша.
Новый стан мощностью 3 млн. т в год обошелся компании примерно в 30 млрд. рупий (около $430 млн.). Поставщиком оборудования выступила индийская машиностроительная и инжиниринговая компания Larsen & Toubro в партнерстве с японской Mitsubishi Corporation. При реализации проекта использовались технологии компаний Primetals Technologies и Hitachi.
На данном оборудовании можно будет выпускать рулоны весом до 35 тонн. Толщина проката составляет от 1,2 до 25,4 мм, а ширина — от 725 до 2150 мм. Проект предусматривает возможность получать, помимо рулонов, до 400 тыс. т стального листа в год.
Как отмечает SAIL, ввод в строй нового прокатного стана позволит заводу Rourkela существенно расширить свой сортамент. Компания планирует производить на новом оборудовании высокопрочную низколегированную сталь, высокоуглеродистую сталь, а также ряд специализированных марок, предназначенных для изготовления сосудов высокого давления, нефтегазовых труб и автолиста.