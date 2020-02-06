SAIL ввела в строй новый стан горячей прокатки Индийская государственная металлургическая компания SAIL сообщила о вводе в эксплуатацию нового стана горячей прокатки на меткомбинате Rourkela в штате Одиша.



Новый стан мощностью 3 млн. т в год обошелся компании примерно в 30 млрд. рупий (около $430 млн.). Поставщиком оборудования выступила индийская машиностроительная и инжиниринговая компания Larsen & Toubro в партнерстве с японской Mitsubishi Corporation. При реализации проекта использовались технологии компаний Primetals Technologies и Hitachi.



На данном оборудовании можно будет выпускать рулоны весом до 35 тонн. Толщина проката составляет от 1,2 до 25,4 мм, а ширина — от 725 до 2150 мм. Проект предусматривает возможность получать, помимо рулонов, до 400 тыс. т стального листа в год.



Как отмечает SAIL, ввод в строй нового прокатного стана позволит заводу Rourkela существенно расширить свой сортамент. Компания планирует производить на новом оборудовании высокопрочную низколегированную сталь, высокоуглеродистую сталь, а также ряд специализированных марок, предназначенных для изготовления сосудов высокого давления, нефтегазовых труб и автолиста.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



