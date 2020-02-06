Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

SAIL ввела в строй новый стан горячей прокатки

06.02.20 10:07 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Индийская государственная металлургическая компания SAIL сообщила о вводе в эксплуатацию нового стана горячей прокатки на меткомбинате Rourkela в штате Одиша.

Новый стан мощностью 3 млн. т в год обошелся компании примерно в 30 млрд. рупий (около $430 млн.). Поставщиком оборудования выступила индийская машиностроительная и инжиниринговая компания Larsen & Toubro в партнерстве с японской Mitsubishi Corporation. При реализации проекта использовались технологии компаний Primetals Technologies и Hitachi.

На данном оборудовании можно будет выпускать рулоны весом до 35 тонн. Толщина проката составляет от 1,2 до 25,4 мм, а ширина — от 725 до 2150 мм. Проект предусматривает возможность получать, помимо рулонов, до 400 тыс. т стального листа в год.

Как отмечает SAIL, ввод в строй нового прокатного стана позволит заводу Rourkela существенно расширить свой сортамент. Компания планирует производить на новом оборудовании высокопрочную низколегированную сталь, высокоуглеродистую сталь, а также ряд специализированных марок, предназначенных для изготовления сосудов высокого давления, нефтегазовых труб и автолиста.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:16
В Украине стало дороже жить
10:53
Международные резервы НБУ вернулись на уровень 2012 года
09:59
В 2019 годк ДТЭК Энерго почти вдвое сократила чистую прибыль
09:33
В феврале Китай сократит производство меди
08:57
Законопроект о детенизации рынка металлолома одобрен ко второму чтению
08:04
Правительство планирует привлечь 50 млрд долл инвестиций
05.02.20
17:53
Нигерия намерена развивать горнодобывающий сектор
17:27
Введение пошлин на импорт дизтоплива приведет к резкому росту цен
16:36
Евросоюз ужесточил процедуру расширения
15:36
Коллегия ЕЭК продлила антидемпинговые пошлины на украинские прокатные валки
15:28
Польша объявила о прекращении импорта угля из России
15:15
Стоимость железнодорожных билетов надо повысить, но не сейчас — Криклий
14:55
В Украине запрещены к приватизации 219 стратегических объектов
14:42
Кабмин погасил часть долга по зарплате шахтерам
14:35
В Украине повысили тарифы на воду
14:34
Чилийская медная промышленность пройдет свой пик в 2027 г.
14:29
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ
14:28
Украина за 7 мес. снизила транзит нефти в Европу на 12,9%
14:28
Украина за 7 мес. снизила транзит нефти в Европу на 12,9%
14:27
Китайские металлурги продолжают верить в будущее
04.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!