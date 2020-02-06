В 2019 годк ДТЭК Энерго почти вдвое сократила чистую прибыль В 2019 году компания "ДТЭК Энерго" сократила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом — до 2,55 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные неаудированной отчетности компании.



Доход "ДТЭК Энерго" в прошлом году снизился на 15,4% (на 13,96 млрд грн) — до 76,83 млрд грн, валовая прибыль — на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн.



Как уточнили в компании, ухудшение финансового результата связано со снижением производства электроэнергии в четвертом квартале на 40% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года, а также с наличием задолженности ГП "Энергорынок" в размере 6,8 млрд грн.



В то же время благодаря укреплению гривни "ДТЭК Энерго" на курсовых разницах заработала 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.



Инвестиции в развитие производства в 2019 году составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты — 14,5 млрд грн.



Напоминим, что "ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль в размере 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.



"ДТЭК Энерго" — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.



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