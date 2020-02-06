Правительство планирует привлечь 50 млрд долл инвестиций Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала. Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.



По его словам, ключевыми факторами, которые влияли на экономическую активность в 2019 году, были стабильно высокая инвестиционная активность, рекордный урожай зерновых, ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн, рост покупательной способности населения, укрепление обменного курса гривны.



"Что нужно сделать, чтобы в последующие годы мы видели большие темпы экономического роста? Единственный путь — инвестиции в людей и производство", — подчеркнул министр.



Он отметил, что правительство планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024 году).



Также планируют снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к ЕС — 40%) и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.



"Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций? Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/ концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры", — написал Милованов.



МинПром



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