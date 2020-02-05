Нигерия намерена развивать горнодобывающий сектор Нигерия ожидает, что ее горнодобывающий сектор будет составлять 3% ВВП в течение следующих пяти лет с 0,3% в настоящее время, так как правительство стремится диверсифицировать экономику от нефти, сказал в среду министр по шахтам и развитию металлургии Оламилекан Адегбите.



Западноафриканская страна уже привлекла 600 миллионов долларов на разработку железорудного проекта от African Natural Resources and Mines.



Нигерия пытается стимулировать сектор в рамках усилий по диверсификации своей экономики. Но недостаточные геоданные, слабая инфраструктура и ограниченное применение правил сдерживают развитие отрасли.



"Краткосрочная цель ... состоит в том, чтобы увеличить вклад горнодобывающего сектора с 0,3 до 3 процентов в течение следующих пяти лет", - сказал Адегбите.



"Мы наблюдаем устойчивый рост ... и теперь мы готовы к экспоненциальному росту", - сказал он Reuters в кулуарах конференции по добыче в Африке в Кейптауне.



Адегбите подчеркнул, что правительство Нигерии потребует от горнодобывающих компаний подписать соглашения с местными сообществами.



"Мы извлекли уроки из нефтяной промышленности и не повторим эту ошибку, поэтому одним из основных фундаментальных требований, прежде чем вы сможете что-либо делать в Нигерии, являются соглашения с местными сообществами", - сказал он.



МинПром



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