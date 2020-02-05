Евросоюз ужесточил процедуру расширения Во время заседания Европейская комиссия утвердила новую процедуру расширения Евросоюза. Об этом на брифинге в среду, 5 февраля, в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Вархеи, передает Европейская правда.



В центре документа - жесткое требование проведения реформ странами, которые хотят начать переговоры о вступлении.



"Сегодня коллегия одобрила новую методологию для переговоров о присоединении. Это первый элемент обновленной стратегии расширения", - отметил Вархеи.



По его словам, вторым элементом станут дискуссии о запуске переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией. А третьим - большой экономический план для всего Балканского региона, который, как надеется комиссия, лидеры ЕС поддержат на саммите в Загребе в мае.



Вархеи отметил, что новые правила для открытия процесса переговоров будут более надежными для двух сторон. Он заверил, что ЕС и в дальнейшем стремится увидеть своими членами страны, которые хотят начать переговоры о вступлении (имея в виду балканские страны).



"Мы смотрим, как улучшить шансы этих стран стать членами ЕС. Как сделать так, чтобы улучшить выполнение реформ. Это беспокойство многих членов, а не только тех, которые были критическими, но значительно большего числа", - отметил Вархеи, подчеркнув, что не только Франция выражала критику.



Вархеи отметил, что новая процедура содержит четкое условие проведения реформ для открытия переговоров. Он подтвердил, что откат реформ повлечет за собой санкции.



"Мы хотим четко сказать: если реформы будут в дальнейшем усилены, то мы будем выполнять шаги со своей стороны. Это значит, что мы будем использовать подход, основанный на заслугах, и только его, он будет ключевым для оценки", - добавил еврокомиссар.



Как сообщалось, новые правила расширения ЕС предусматривают повышение веса государств-членов в переговорах с кандидатами о вступлении в блок. В частности, речь идет о мониторинге на местах, который будут проводить европейские эксперты.



Если страны будут демонстрировать хорошие результаты в осуществлении реформ, их может ожидать увеличение финансирования и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами.



Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в реформах, это может привести к санкциям - например, прекращение финансирования или и самих переговоров о вступлении.



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