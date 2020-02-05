Коллегия ЕЭК продлила антидемпинговые пошлины на украинские прокатные валки

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила продлить до 28 февраля 2022 года действие 26%-й антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза украинских стальных кованых валков для металлопрокатных станов. Соответствующий документ доступен на сайте ЕЭК.

Защитные меры направлены против ввоза на территорию ЕЭС продукции Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).

Это уже четвертый по счету случай продления действия 26%-й пошлины на ввоз стальных валков. Впервые она была введена в декабре 2011 года. В предыдущий раз пошлину продлили в мае 2019 года сроком до 25 февраля 2020 года включительно.

В самом начале антидемпинговое расследование проводилось по заявлению ПАО “Уральский завод тяжелого машиностроения” (“Уралмашзавод”). Позднее инициативу поддержали “Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ” и ОАО “Электростальский завод тяжелого машиностроения”.

Каждый раз инициаторы уверяли, что в период действия пошлины демпинговый импорт из Украины прокатных валков не только не был устранен, но и увеличился. Вместе с тем все эти годы российским производителям не удавалось наладить необходимый объем производства стальных валков, чтобы обеспечить потребности местной металлургии.

Новокраматорский машиностроительный завод — крупное машиностроительное предприятие с замкнутым циклом производства, специализирующееся на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, горнорудного, гидротехнического, подъемно-транспортного и специализированного оборудования.

В 2019 году предприятие увеличило объем реализации готовой продукции на 19,9% по сравнению с 2018 годом. При этом на экспорт было поставлено более 67% реализованной продукции. В 2018 году чистый доход НКМЗ от реализации продукции составил 5,669 млрд грн.

В 2018 году основными рынками сбыта для НКМЗ были Россия (45% объема продаж) и Украина (30,3%). Продукция поставлялась также в страны Европы, Ближнего Востока, Средней Азии.



МинПром

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